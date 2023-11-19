19 ноября, 06:54
Палестино-израильский конфликт

В Сиднее прошло многотысячное шествие в поддержку Палестины

Анна Аркаева/ ТАСС
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© Анна Аркаева/ ТАСС
© Анна Аркаева/ ТАСС
© Анна Аркаева/ ТАСС

Главным требованием участников акции было немедленное прекращение огня в Газе

СИДНЕЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Десятки тысяч австралийцев вышли на митинг в поддержку Палестины в Сиднее, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Сторонники Палестины и те, кто выступает за немедленное прекращение огня в этой стране, собрались в центральном парке Сиднея, чтобы провести митинг и марш в знак протеста против происходящего в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Главным требованием участников акции было немедленное прекращение огня в Газе. Шествуя с флагами Палестины и лозунгами в поддержку народа этой страны манифестанты скандировали: "Свободу Газе!", "От реки до моря Палестина будет свободной!", "Да здравствует борьба палестинского народа". Митинг поддержали более 100 мусульманских сообществ и некоторые австралийские профсоюзные объединения, а также несколько социалистических общественно-политических организаций.

© Анна Аркаева/ ТАСС

Как сообщили в оргкомитете акции, организованной общественным движением Palestine Action Group, манифестации, проходящие в Сиднее каждую неделю, "должны стать ясным сигналом для правительства Австралии и других стран о том, что необходимы немедленные действия для прекращения войны".

В полиции штата Новый Южный Уэльс корреспонденту ТАСС сообщили, что акция, во время проведения которой на улицах Сиднея дежурили более 1,2 тыс. сотрудников, прошла баз инцидентов. 

Теги:
АвстралияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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