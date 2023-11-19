СМИ: около 900 раненых из сектора Газа вывезут в Египет 19 ноября

Потом эвакуированных из анклава переправят в Турцию, где они будут проходить лечение, передает телеканал Al Hadath

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Примерно 900 раненых вывезут в воскресенье из сектора Газа для оказания им медицинской помощи. С таким утверждением выступил телеканал Al Hadath.

По его данным, эвакуированные из анклава будут сначала вывезены в Египет, а потом переправлены в Турцию, где будут проходить лечение. Телеканал отмечает, что речь идет о женщинах и детях, получивших травмы в результате действий Израиля в Газе.

18 ноября в МИД Турции также сообщили о проводимых работах по доставке в республику на лечение новой группы жителей Газы. Ранее в Турцию доставили 27 онкобольных из анклава и 13 сопровождающих их лиц.