19 ноября, 07:13,
обновлено 19 ноября, 07:29
Палестино-израильский конфликт

СМИ: около 900 раненых из сектора Газа вывезут в Египет 19 ноября

Потом эвакуированных из анклава переправят в Турцию, где они будут проходить лечение, передает телеканал Al Hadath

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Примерно 900 раненых вывезут в воскресенье из сектора Газа для оказания им медицинской помощи. С таким утверждением выступил телеканал Al Hadath.

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По его данным, эвакуированные из анклава будут сначала вывезены в Египет, а потом переправлены в Турцию, где будут проходить лечение. Телеканал отмечает, что речь идет о женщинах и детях, получивших травмы в результате действий Израиля в Газе.

18 ноября в МИД Турции также сообщили о проводимых работах по доставке в республику на лечение новой группы жителей Газы. Ранее в Турцию доставили 27 онкобольных из анклава и 13 сопровождающих их лиц. 

Теги:
ТурцияЕгипетПалестино-израильский конфликт
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