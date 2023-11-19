Армия Израиля атаковала объекты "Хезболлах" в Ливане в ответ на обстрел

Снаряды упали в незаселенной местности

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноября. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ответных авиаударов по военным объектам вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" в Ливане после запуска по израильской территории около 10 минометных снарядов.

"Зафиксирован запуск около 10 минометных снарядов в направлении населенного пункта Шломи на севере Израиля. Снаряды упали в незаселенной местности, ЦАХАЛ атакует места на ливанской территории, откуда велся огонь", - говорится в сообщении.

Кроме того, "самолеты ЦАХАЛ наносят удары по объектам террористической инфраструктуры организации "Хезболлах" на территории Ливана", добавили в пресс-службе.

Ранее в воскресенье военные информировали, что сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетного обстрела, прозвучали в северных районах Израиля.