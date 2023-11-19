19 ноября, 07:43

Рейтинг правящей коалиции ФРГ продолжает падать

Согласно опросу, около трети граждан страны готовы голосовать за партии, которые входят в СДПГ

БЕРЛИН, 19 ноября. /ТАСС/. Лишь около трети граждан ФРГ - 35% - готовы голосовать за партии, которые входят в правящую коалицию - Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), "зеленых" и Свободную демократическую партию (СвДП). Это следует из результатов опроса общественного мнения, проведенного институтом Insa для газеты Bild am Sonntag.

За СДПГ готовы голосовать 16% (минус 1 п. п. по сравнению с прошлой неделей), за "зеленых" - 13% (минус 1 п. п.), за СвДП - 6% (плюс 1 п. п.). Таким образом, их общий рейтинг популярности на 17 п. п. меньше, чем был по итогам последних выборов в Бундестаг в 2021 году.

Самой популярной политической силой в ФРГ остается оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с уровнем поддержки в 30%. На втором месте правая "Альтернатива для Германии" с 21%.

На работу и репутацию правительства ФРГ оказывает давление недавний вердикт Федерального конституционного суда, который запретил тратить €60 млрд на климатические и экологические проекты. Изначально эти средства были заложены на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, но правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца перераспределило их в новый фонд. Суд спустя почти два года постановил, что это решение было неконституционным. Теперь правительству придется изыскивать эти средства из других источников, чтобы финансировать уже согласованные проекты. 

Теги:
ГерманияШольц, Олаф
© Информационное агентство ТАСС
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