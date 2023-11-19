19 ноября, 08:02

Силы самообороны Японии провели учения по защите отдаленных территорий

В операции были задействованы десантные машины-амфибии AAV7 и два корабля морских Сил самообороны

ТОКИО, 19 ноября. /ТАСС/. Силы самообороны Японии провели учения по защите отдаленного острова Токуносима, входящего в архипелаг Амами на юго-западе страны. Об этом сообщил телеканал TBS.

Согласно сценарию учений морские пехотинцы должны были совершить высадку на побережье острова, чтобы вытеснить оттуда условного противника и вернуть контроль над территорией. В операции были задействованы десантные машины-амфибии AAV7 и два корабля морских Сил самообороны, с которых осуществлялось десантирование.

На учениях присутствовал глава объединенного комитета начальников штабов Ёсихидэ Ёсида.

Япония из-за ситуации вокруг Тайваня в последнее время уделяет большое внимание обороне отдаленных территорий. В начале этого года на острове Токуносима и соседнем Какаидзима проводились масштабные учения "Железный кулак" с участием ВС США. 

Теги:
Япония
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