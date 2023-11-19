CNN: иностранные наемники расторгают контракты с ВСУ, увидев реальные бои

Как утверждает телеканал, Украина сейчас сталкивается с проблемами, связанными с пополнением рядов военнослужащих

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Иностранные наемники не до конца понимают, что их ждет на Украине, когда подписывают контракты с Вооруженными силами Украины (ВСУ), и расторгают их после того, как увидят реальные сражения. С таким утверждением выступил телеканал CNN со ссылкой на лейтенанта ВСУ Дмитрия Костюка.

"В моем взводе не хватало людей, поэтому нас укомплектовали бойцами из других стран - всего 12 человек. Кто-то из них жаждал романтики войны, кто-то считал боевые действия частью своей профессиональной деятельности. Сейчас многие наемники приезжают на Украину, потому что это хорошая строчка в резюме, но они, как правило, не представляют, во что ввязываются. <...> Иностранцам проще расторгнуть контракт, чем украинцам, и я видел такие примеры. Почти половина наемников увидели то, что происходит, и сказали, что это слишком и что они на такое не подписывались", - приводит телеканал слова украинского военного.

CNN отмечает, что Украина сейчас сталкивается с проблемами, связанными с пополнением рядов военнослужащих. Телеканал ссылается на статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного для журнала The Economist, в которой тот признает, что Украине нужно больше военнослужащих, и как можно скорее.

CNN уверен, что вопрос мобилизации сейчас является жизненно важным для Украины, поскольку контрнаступление не привело к каким-либо значимым военным победам, а поддержка со стороны стран Запада может пошатнуться. Кроме того, отмечает телеканал, переключение общественного внимания в западных странах с Украины на палестино-израильский конфликт также не идет на пользу стране и ее властям.