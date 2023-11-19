19 ноября, 08:25

Азаров заявил, что содержание офиса Зеленского обойдется украинцам в $58,4 млн в час

По словам экс-премьера Украины, это в 18 раз больше, чем на содержание администрации Петра Порошенко в 2018 году

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Деятельность офиса президента Украины Владимира Зеленского обойдется украинскому бюджету в 2024 году в $500 млн, что составит $58,4 млн в час, заявил экс-премьер страны Николай Азаров.

"Интересно, знают ли украинцы, во сколько им обходится содержание Зеленского и его подельников из "Квартала 95", которые заняли много кабинетов в так называемом офисе президента на Банковой? В бюджете Украины на 2024 год на содержание администрации Зеленского заложили 18,8 млрд гривен ($523 млн), что в 18 (!) раз больше, чем на содержание администрации Порошенко в 2018 году! Каждый час Украина тратит 2,1 млн. гривен ($58,4 млн) на главных коррупционеров страны, которые довели государство до того плачевного состояния, в котором оно находится сегодня", - написал Азаров в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, на фоне этой информации новость о том, что украинских студентов, которые находятся за границей, в скором времени лишат стипендий, звучит просто кощунственно.

Верховная рада приняла 9 ноября государственный бюджет Украины на 2024 год с дефицитом 1,57 трлн гривен ($43,5 млрд). Согласно документу, внешние заимствования Украины должны составить $41 млрд. Однако уже сейчас звучат мнения, что в бюджете прогнозируется больше поступлений, чем партнеры готовы предоставить. Как отметил депутат Рады Ярослав Железняк, для покрытия дефицита Украине не будет хватать почти $10 млрд. Глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что, если власти не смогут привлечь дополнительное финансирование от западных партнеров, будут урезаны расходы на образование и медицину. 

Теги:
УкраинаАзаров, Николай ЯновичПорошенко, Петр АлексеевичЗеленский, Владимир Александрович
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