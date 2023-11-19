Йеменские хуситы пригрозили атаковать израильские гражданские суда

Представитель мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что речь идет о судах, передвигающихся под флагом сионистского образования, эксплуатируемых и принадлежащих израильскими компаниям

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа пригрозил атаковать израильские гражданские суда, которые окажутся в зоне досягаемости доступных хуситам средств поражения.

"Вооруженные силы Йемена объявляют, что они будут атаковать любые из следующих типов судов: передвигающиеся под флагом сионистского образования (Израиля - прим. ТАСС), эксплуатируемые израильскими компаниями, принадлежащие израильским компаниям", - говорится в заявлении представителя движения, опубликованном в его Telegram-канале.

Сариа призвал "все страны мира эвакуировать своих граждан, находящихся в составе экипажей этих судов", и отказаться от услуг израильских судоходных компаний. Кроме того, представитель движения рекомендовал "не приближаться" к таким судам на маршрутах следования в Красном море.

14 ноября лидер движения Абдель Малек аль-Хуси пообещал продолжать атаки территории Израиля, пригрозив наносить удары по кораблям еврейского государства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Лидер хуситов не уточнил, станут ли целью гражданские суда.

С начала обострения ситуации в секторе Газа хуситы несколько раз сообщали о нанесении ударов по территории Израиля. 31 октября Сариа заявил о запуске в сторону еврейского государства большого числа баллистических и крылатых ракет и беспилотников. В тот же день пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в районе Эйлата сработали сирены, предупреждающие о "вторжении вражеского летательного аппарата". По данным радио Kan, дрон был запущен из Йемена и сбит в небе над Красным морем.

27 октября силы ПВО Египта сбили два беспилотника над северо-восточным районом Синайского полуострова, которые летели из южной части Красного моря в северном направлении. Незадолго до этого МИД Израиля заявил, что хуситы нанесли удар по Египту с использованием ракет и беспилотников.