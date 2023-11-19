Пресс-секретарь президента Палестины предупредил о риске разрастания конфликта

Как заявил Набиль Абу Рудейна, "проблемы возникнут везде, не только в Ливане и Сирии"

РИМ, 19 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна предупредил о риске распространения конфликта на весь Ближний Восток.

"Против палестинского народа осуществляется геноцид. США не понимают, что если они продолжат слепо поддерживать Израиль, то на Ближнем Востоке начнется тотальная война, и мы уже близки к этому, - сказал он в интервью итальянской газете La Stampa. - Проблемы возникнут везде, не только в Ливане и Сирии. Если этот регион вспыхнет, то это будет означать бесконечную войну и миллионы мигрантов в Европе. Это два момента, которые европейцы должны очень хорошо понимать".

Пресс-секретарь палестинского лидера также считает, что "европейцы и США должны оказать давление на Израиль", "чтобы палестинцы остались в своем собственном государстве, которое включает в себя Газу, Восточный Иерусалим, Западный берег реки Иордан". "Ничего другого мы не примем. Это наши приоритеты, - продолжил он. - Все должны добиваться прекращения огня. Пока еще рано говорить о чем-либо другом".