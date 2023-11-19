19 ноября, 09:13

СМИ: беспилотники "Ланцет" становятся все большей угрозой на поле боя на Украине

Интеллектуальный барражирующий боеприпас Lancet. Антон Новодережкин/ ТАСС
Интеллектуальный барражирующий боеприпас Lancet
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Как сообщило издание Business Insider, новые беспилотники получили возможность обходить защиту украинской техники, подрывая боеприпас на некотором расстоянии и выпуская в сторону машины "ударное ядро"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Обновленные беспилотники "Ланцет" получили возможность обходить защиту украинской техники, подрывая боеприпас на некотором расстоянии и выпуская в сторону машины "ударное ядро". Об этом сообщает издание Business Insider.

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"По всей видимости, это не было случайностью. Боеголовки новейших беспилотников "Ланцет" детонируют в воздухе, выпуская в сторону цели ударное ядро", - говорится в сообщении издания.

Уточняется, что новые беспилотники, судя по всему, оснащены лидарной технологией, включающей лазерный дальномер из двух оптических камер. В издании отметили, что по причине отсутствия подрыва при касании, снижается риск застрять в защите или попасть по дополнительным средствам защиты техники.

По информации Business Insider, модели "Ланцетов" часто улучшаются, их дальность полетов и мощность удара увеличиваются.

"Российские беспилотники "Ланцет" стали бичом на поле боя на Украине и постоянно совершенствуются в своем радиусе действия и возможностях", - отметили в издании.

Беспилотник "Ланцет" производится компанией ZALA Aero (входит в концерн "Калашников" Ростеха). Он оснащен несколькими типами систем наведения и телевизионным каналом связи, по которому оператору передается изображение цели. Барражирующий боеприпас способен поражать цели в радиусе до 40 км, его максимальная взлетная масса составляет 12 кг. 

Теги:
УкраинаРоссияНовая техника ВС РФВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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