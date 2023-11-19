19 ноября, 09:32
Военная операция на Украине

Ермак обсудил со спецпредставителем МИД Франции гарантии безопасности Украине

Во встрече также приняли участие первый заместитель премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко и заместитель главы офиса главы государства Игорь Жовква

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече со спецпредставителем МИД Франции по восстановлению Украины Пьером Эльбронном обсудил возможности реализации экономических проектов, а также "тему предоставления гарантий безопасности".

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Провел встречу со специальным уполномоченным президента Французской Республики по вопросам экономической помощи и восстановления Украины Пьером Эльбронном. <...> Обсудили тему предоставления гарантий безопасности нашей стране в контексте начатых Украиной и Францией переговоров по заключению соответствующего двустороннего соглашения, как это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке нашей страны от 12 июля текущего года", - написал Ермак в своем Telegram-канале.

Кроме того, по его словам, Эльбронн "проинформировал о проработке вопросов по реализации ряда проектов в сферах транспорта, технологий, здравоохранения и так далее, а также о возможности предоставления Францией грантов для восстановления критической инфраструктуры, объектов энергетики, предприятий и проведения разминирования".

Во встрече также приняли участие первый заместитель премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко и заместитель главы офиса главы государства Игорь Жовква.

На полях саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля G7 приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Затем к декларации присоединились некоторые другие страны. Документ, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным. Украинские власти надеются уже до конца года заключить первые двусторонние договоры с европейскими странами. Переговоры о гарантиях безопасности Украина уже начала с Великобританией, Канадой, США, Францией, Японией и Германией. 

Теги:
УкраинаФранцияВоенная операция на Украине
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