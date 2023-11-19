СМИ: финские военные подключились к возведению барьера на КПП на границе с РФ

Эта мера обеспечивает работу пограничной станции, пояснил начальник КПП Йоуко Киннунен

СТОКГОЛЬМ, 19 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Финляндии прибыли на КПП "Вартиус" на границе с РФ для оказания помощи пограничникам, возводящим там временный барьер. Об этом в интервью телеканалу Yle сообщил начальник КПП Йоуко Киннунен.

"Возле пограничных заграждений строятся защитные сооружения - временный барьер на границе. Эта мера обеспечивает работу пограничной станции, - пояснил он. - Вооруженные силы прибыли на помощь пограничникам".

Самый южный пограничный переход на границе с РФ, который остается открытым, - это КПП "Вартиус". Он был закрыт в субботу в 18:00 и вновь открыт в воскресенье в 08:00 (19:00 и 09:00 мск соответственно).

16 ноября премьер-министр Петтери Орпо заявил, что правительство Финляндии закроет четыре пограничных пункта на восточной границе в ночь на субботу. Так, по его словам, власти реагируют на приток "граждан третьих стран" к восточной границе Финляндии, который увеличился в последнее время. Как пояснила министр внутренних дел республики Мари Рантанен, будут закрыты КПП в Ваалимаа, Нуйямаа, Иматре и Ниирала, решение действует до 18 февраля 2024 года. Заместитель начальника Пограничной службы Маркку Хассинен отметил, что северные пограничные переходы "Вартиус", "Салла", "Куусамо" и "Рая-Йоосеппи" останутся открытыми.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов на границе с Россией создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.