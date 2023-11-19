19 ноября, 09:46,
обновлено 19 ноября, 10:07
Палестино-израильский конфликт

Премьер Катара уверен, что стороны близки к соглашению об освобождении заложников

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Участники переговоров по ситуации вокруг сектора Газа близки к заключению соглашения об освобождении израильских заложников и их обмене на палестинских заключенных. Уверенность в этом выразил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в ходе переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Сделка по обмену заложниками и заключенными была непростой, но сейчас мы в большей степени уверены, что близки к соглашению, - приводит его слова катарский телеканал Al Jazeera. - Вызовы, с которыми мы сталкиваемся внутри переговорного процесса, связаны с логистикой и практической реализацией, и мы сможем с ними справиться". 

Теги:
КатарПалестино-израильский конфликт
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