Премьер Катара уверен, что стороны близки к соглашению об освобождении заложников

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Участники переговоров по ситуации вокруг сектора Газа близки к заключению соглашения об освобождении израильских заложников и их обмене на палестинских заключенных. Уверенность в этом выразил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в ходе переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Сделка по обмену заложниками и заключенными была непростой, но сейчас мы в большей степени уверены, что близки к соглашению, - приводит его слова катарский телеканал Al Jazeera. - Вызовы, с которыми мы сталкиваемся внутри переговорного процесса, связаны с логистикой и практической реализацией, и мы сможем с ними справиться".