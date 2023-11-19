19 ноября, 10:26,
обновлено 19 ноября, 10:32
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ провел рейд в районе Рималь, где находятся дома руководства ХАМАС

Солдаты обнаружили 35 туннельных шахт, большое количество оружия, а также ликвидировали террористов

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноября. /ТАСС/. Израильские военные совершили рейды в фешенебельном районе Рималь в секторе Газа, где находятся резиденции высокопоставленных активистов ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Солдаты парашютно-десантной бригады ЦАХАЛа вместе с бронетанковым корпусом, инженерными войсками и ВВС Израиля действовали в районах Шейх-Иджлин и Рималь с целью выявления и уничтожения инфраструктуры и активов ХАМАС. В ходе операции солдаты обнаружили 35 туннельных шахт, большое количество оружия, а также ликвидировали террористов", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что "в районе Рималь расположены резиденции высокопоставленных активистов ХАМАС, которые взяли под свой контроль расположенные здесь здания для руководства террористической деятельностью". "В этом районе также расположены военные посты и инфраструктура ХАМАС", - добавили в израильской армии. Там отметили также, что, "кроме того, солдаты действовали на военной базе ХАМАС, принадлежащей подразделению военной разведки этой террористической организации". "В ходе операции военнослужащие обнаружили склады боеприпасов и семь ракетных установок", - сообщили военные. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
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