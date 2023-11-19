Хаменеи призвал исламские страны разорвать отношения с Израилем

Руководитель и духовный лидер Ирана сделал такое заявление на фоне военных действий в секторе Газа

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи призвал исламские страны "хотя бы временно" разорвать отношения с Израилем на фоне военных действий в секторе Газа.

"Исламские страны должны хотя бы временно прекратить любые политические отношения с сионистским режимом (Израилем - прим. ТАСС)", - приводит слова иранского лидера агентство Tasnim.

1 ноября Хаменеи заявил о необходимости остановить экспорт нефти и продовольствия в Израиль. С аналогичным призывом 18 октября выступил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хисейном Брахимом Тахой.