В Аргентине началось голосование во втором туре президентских выборов

На высший государственный пост претендуют министр экономики, сельского хозяйства и производственного развития Серхио Масса и депутат Хавьер Милей

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 ноября. /ТАСС/. Голосование во втором туре выборов президента началось в Аргентине. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (14:00 мск) и будут работать до 18:00 (00:00 мск понедельника).

На высший государственный пост претендуют министр экономики, сельского хозяйства и производственного развития Серхио Масса, выдвигающийся от правящей коалиции "Союз ради родины", и депутат Хавьер Милей, возглавляющий Либертарианскую партию, которая входит в правый альянс "Свобода наступает". Последние опросы не выявили однозначного лидера президентской гонки. В первом туре выборов, который прошел 22 октября, за министра экономики проголосовали 36,68%, за депутата-либертарианца - 29,98%. Экс-кандидат в президенты от крупнейшей оппозиционной коалиции "Вместе за перемены" Патрисия Буллрич, занявшая в первом туре выборов третье место с 23,83% голосов, выразила поддержку Милею.

Экономист по образованию, Милей выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, хочет упразднить ЦБ и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Для решения экономических проблем кандидат, выбравший своим символом бензопилу, намерен серьезно урезать бюджетные расходы. Милей неоднократно заявлял, что не намерен продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с этими странами.

Масса обещает сконцентрироваться на создании рабочих мест и развитии национальной промышленности и нефтегазового сектора. Особое внимание кандидат уделяет стимулированию экспорта, за счет которого он рассчитывает добиться увеличения потока иностранной валюты в страну и решения проблемы недостатка резервов и инфляции. Советник Массы в вопросах внешней политики Густаво Пандиани заявлял, что Аргентине надо развивать отношения со всем миром и что отказ от вступления в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы, был бы большой ошибкой.

Голосование является обязательным для всех граждан Аргентины старше 16 лет. Предварительные итоги будут объявлены вечером в этот же день.