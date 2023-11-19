Украинский комбат призвал начать мобилизацию 18-летних студентов

По словам Петра Горбатенко, в настоящее время под мобилизацию подпадают люди с многочисленными заболеваниями

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Украина на фоне трудностей с восполнением потерь Вооруженных сил Украины должна расширить мобилизацию и начать активнее призывать молодежь, в том числе студентов начиная с 18 лет. Такое мнение высказал командир первого штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Петр Горбатенко.

"Нам нужно проводить мобилизацию более широкую и мобилизовывать не старых дедов 50-летних. <...> Надо мобилизовывать 20-летних, 18-летних, в чем проблема? Что студенты? Ну и что? Студенты не должны воевать? Должны. Они подходят", - сказал он в эфире украинского телеканала "1+1". По словам комбата, в настоящее время под мобилизацию подпадают люди с многочисленными заболеваниями. "Когда доходит до боевых действий, они уже похожи на стариков, у них куча хронических заболеваний", - добавил он.

Украинское издание "Страна", комментируя это заявление, отмечает со ссылкой на разъяснение юристов, что по закону человек до 27 лет помимо его воли мобилизован быть не может - только при добровольном подписании контракта.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года. В настоящее время на Украине призыву по мобилизации подлежат мужчины с 27 до 60 лет, ограничение на выезд из страны действует для военнообязанных граждан с 18 лет.

23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом активизировать мобилизационные мероприятия. В сентябре на Украине был сокращен список медицинских противопоказаний, а в октябре Минобразования направило во все вузы разъяснение, согласно которому студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска. Параллельно на Украине сообщили, что разрабатывается электронный реестр военнообязанных, который будет иметь доступ к их личной информации, содержащейся в базах данных других государственных ведомств. Верховная рада в мае приняла законопроект о снижении нижней планки призыва до 25 лет, однако президент страны до сих пор его не подписал.

Повестки выдают в государственных учреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. Как сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на данные незаконных пересечений границ Украины с соседними государствами, на 17 ноября около 20 тыс. украинских мужчин, призванных на военную службу в ходе мобилизации, сбежали из страны, еще 21 тыс. "уклонистов" были задержаны. Из них 14 тыс. человек намеревались пересечь границу пешком или вплавь, а остальные рассчитывали выехать с Украины с помощью поддельных документов, якобы подтверждающих наличие серьезного заболевания. По данным Минспорта, скрываясь от мобилизации, не вернулись в страну с международных соревнований более 300 спортсменов.