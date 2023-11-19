19 ноября, 11:14
Палестино-израильский конфликт

В Израиле сообщили о задержании с 7 октября на Западном берегу 1 800 палестинцев

По данным ЦАХАЛ, 1 100 из них являются активистами ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноября. /ТАСС/. Израильские силовики с 7 октября задержали в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан 1 800 разыскиваемых палестинцев, из которых 1 100 являются активистами правящего в секторе Газа движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"На данный момент с начала военных действий [в секторе Газа 7 октября] в Иудее и Самарии [израильское обозначение Западного берега реки Иордан] задержаны 1 800 разыскиваемых лиц. 1 100 из них связаны с террористической организацией ХАМАС", - говорится в сообщении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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