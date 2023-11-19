ЦАХАЛ выпустил ракеты-перехватчики по целям, перелетевшим границу из Ливана

Как заявили в армейской пресс-службе, это произошло после "сообщения о проникновении вражеского летательного аппарата на север Израиля"

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) запустил ракеты-перехватчики по нескольким подозрительным воздушным целям, которые пересекли границу из Ливана в район Верхней Галилеи на севере еврейского государства после сообщения о проникновении вражеского летательного аппарата. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После сообщения о проникновении вражеского летательного аппарата на север Израиля ранее сегодня перехватчики были запущены по нескольким подозрительным воздушным целям, которые перелетели границу из Ливана в район Верхней Галилеи на севере Израиля. Инцидент исчерпан", - говорится в сообщении.

В армии добавили, что, "кроме того, недавно было зафиксировано несколько запусков снарядов из Ливана по различным районам на севере Израиля". "О пострадавших не сообщалось", - отметили в пресс-службе.

"ЦАХАЛ наносит удары по районам, откуда велся огонь", - добавили военные.

Сигналы воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля не менее восьми раз за последние пять часов.