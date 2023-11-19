Кабмин Турции обсудит дипломатические инициативы по урегулированию кризиса в Газе

Кабмин соберется 20 ноября под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил телеканал TRT Haber

СТАМБУЛ, 19 ноября. /ТАСС/. Правительство Турции соберется в понедельник под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Основным в его повестке будут вопросы урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной и дипломатические усилия, предпринимаемыми Анкарой в этом направлении, сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в президентской администрации.

По данным телекомпании, планируется, в частности, обсудить итоги последних зарубежных поездок Эрдогана, в ходе которых он заявил о необходимости скорейшего прекращения огня в Газе, организации бесперебойной доставки в палестинский анклав гуманитарной помощи как основы мирного урегулирования конфликта. Он также сообщил о готовности Анкары выступить посредником в разрешении кризиса и предложил провести мирную конференцию по Ближнему Востоку.

В ноябре турецкий лидер посетил саммиты Организации тюркских государств в Астане, Организации экономического сотрудничества в Ташкенте, Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде. В пятницу он побывал с визитом в ФРГ. Выступая в субботу в Стамбуле, Эрдоган вновь назвал Израиль террористическим государством и заявил, что свыше 2 тыс. адвокатов подадут против еврейского государства иски в различные инстанции за преступления, которые он совершил в секторе Газа.

На заседании турецкого правительства также планируется рассмотреть вопросы оказания гуманитарной помощи жителям Газы, доставки на лечение в Турцию из региона больных и раненых.