19 ноября, 11:54
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ провел рейды в лагерях беженцев Дженин и Балата на Западном берегу

Военные задержали порядка 20 разыскиваемых подозреваемых и обнаружили схроны с взрывными устройствами

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноября. /ТАСС/. Израильские силовики провели контртеррористические операции в лагерях палестинских беженцев Дженин и Балата на Западном берегу реки Иордан, в ходе которых задержали порядка 20 разыскиваемых подозреваемых и обнаружили схроны с взрывными устройствами, лабораторию по производству взрывчатки и 5 наблюдательных пунктов радикалов. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

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"Ночью силовики действовали по всей Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС) и задержали 38 разыскиваемых лиц. Одновременно были завершены две бригадные операции в опорных пунктах террористов в лагере беженцев Дженин [в городе Дженине] и в лагере беженцев Балата в [в городе] Наблусе. Изъято более 10 единиц оружия, арестовано около 20 разыскиваемых подозреваемых, обнаружены схроны с самодельными взрывными устройствами, лаборатория по производству взрывчатых веществ и четыре наблюдательных поста. В ходе операции в лагере беженцев в Дженине силовики обнаружили и уничтожили склад с самодельными взрывными устройствами, примыкавший к мечети", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе ночных рейдов на Западном берегу в ряде районов возникали "перестрелки с террористами", которые "стреляли и бросали взрывчатку" в военных, отвечавших огнем боевыми патронами. "Потерь среди израильских сил нет", - добавили военные. 

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