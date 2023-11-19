Бойцы "Хезболлах" атаковали пять постов израильской армии на границе с Ливаном

Как утверждает вооруженное крыло партии, Армия обороны Израиля понесла потери

БЕЙРУТ, 19 ноября. /ТАСС/. Бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" провели операции против израильских войск в пограничных районах на юге Ливана. В сообщении, размещенном в Telegram-канале крыла, говорится, что шиитские формирования поразили управляемыми ракетами командные посты противника в Джель-эль-Аляме, Рамии, Ханите, Теллет-Варде и Эль-Мердже.

Утверждается, что Армия обороны Израиля понесла потери. Шесть залпов из минометных установок было сделано в сторону еврейских поселений Метула и Шломи, снаряды разорвались в незаселенной местности. Были применены две тяжелые ракеты класса "земля - земля", после падения одной из них в районе Хацур вспыхнул пожар, который был вскоре потушен.

Как передал телеканал Al Hadath, в небе над границей были замечены три боевых беспилотника, два из них были сбиты израильскими противоракетами.

Артиллерия израильской армии открыла в ответ интенсивный огонь из орудий по ливанской территории. Были обстреляны 12 поселков, откуда шиитские бойцы совершают вооруженные вылазки на границе.