19 ноября, 12:09
Военная операция на Украине

В ВC Украины заявили о критической нехватке личного состава

Майор Виктор Кисиль сообщил о больших трудностях с мобилизацией в стране

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Украинский офицер заявил телеканалу CNN о критической нехватке личного состава в вооруженных силах страны.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Существует нехватка военного персонала, иногда критическая нехватка", - сказал майор Виктор Кисиль, который служит в бригаде "Хартия". Он отметил большие трудности с мобилизацией в стране. По его словам, ему самому несколько раз пытались вручить повестку о призыве прямо на улице, кого-то пытаются "завербовать онлайн". Однако, по его словам, когда человек узнает, что у него есть шанс отправиться в зону боевых действий, желание "зарабатывать (получая 20-30 тыс. гривен, или $557-835) сразу пропадает".

Офицер высказал мнение, что в этой ситуации избежать мобилизации мало кому удастся. "Если война продолжится <...> так, как это происходит сегодня, избежать призыва в армию невозможно", - подчеркнул он.

Ранее в воскресенье командир 1 штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Петр Горбатенко в эфире украинского телеканала "1+1" призвал расширить мобилизацию и начать активнее призывать молодежь, в том числе студентов начиная с 18 лет.

Украинские СМИ все чаще пишут о кадровом голоде в ВСУ. Проблемы с набором и подготовкой военнослужащих признал недавно командующий ВСУ Валерий Залужный, отметивший, что в условиях затяжного конфликта граждане страны имеют все меньше мотивации служить в вооруженных силах. Как сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на данные незаконных пересечений границ Украины с соседними государствами, на 17 ноября около 20 тыс. украинских мужчин, призванных на военную службу в ходе мобилизации, сбежали из страны, еще 21 тыс. "уклонистов" были задержаны. По данным Минспорта, скрываясь от мобилизации, не вернулись в страну с международных соревнований более 300 спортсменов.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года. В настоящее время на Украине призыву по мобилизации подлежат мужчины с 27 до 60 лет, ограничение на выезд из страны действует для военнообязанных граждан с 18 лет. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация