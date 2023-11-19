В ВC Украины заявили о критической нехватке личного состава

Майор Виктор Кисиль сообщил о больших трудностях с мобилизацией в стране

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Украинский офицер заявил телеканалу CNN о критической нехватке личного состава в вооруженных силах страны.

"Существует нехватка военного персонала, иногда критическая нехватка", - сказал майор Виктор Кисиль, который служит в бригаде "Хартия". Он отметил большие трудности с мобилизацией в стране. По его словам, ему самому несколько раз пытались вручить повестку о призыве прямо на улице, кого-то пытаются "завербовать онлайн". Однако, по его словам, когда человек узнает, что у него есть шанс отправиться в зону боевых действий, желание "зарабатывать (получая 20-30 тыс. гривен, или $557-835) сразу пропадает".

Офицер высказал мнение, что в этой ситуации избежать мобилизации мало кому удастся. "Если война продолжится <...> так, как это происходит сегодня, избежать призыва в армию невозможно", - подчеркнул он.

Ранее в воскресенье командир 1 штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Петр Горбатенко в эфире украинского телеканала "1+1" призвал расширить мобилизацию и начать активнее призывать молодежь, в том числе студентов начиная с 18 лет.

Украинские СМИ все чаще пишут о кадровом голоде в ВСУ. Проблемы с набором и подготовкой военнослужащих признал недавно командующий ВСУ Валерий Залужный, отметивший, что в условиях затяжного конфликта граждане страны имеют все меньше мотивации служить в вооруженных силах. Как сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на данные незаконных пересечений границ Украины с соседними государствами, на 17 ноября около 20 тыс. украинских мужчин, призванных на военную службу в ходе мобилизации, сбежали из страны, еще 21 тыс. "уклонистов" были задержаны. По данным Минспорта, скрываясь от мобилизации, не вернулись в страну с международных соревнований более 300 спортсменов.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года. В настоящее время на Украине призыву по мобилизации подлежат мужчины с 27 до 60 лет, ограничение на выезд из страны действует для военнообязанных граждан с 18 лет.