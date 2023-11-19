В Ашкелоне сработали сирены воздушной тревоги

Предупреждения также действуют в районах Израиля близ сектора Газа и на севере страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноября. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетного удара, прозвучали в городе Ашкелон в южной части Израиля, в районах близ сектора Газа и на севере страны.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в городе Ашкелон и районах, прилегающих к сектору Газа", - говорится в заявлении.

Предупреждения также прозвучали в восьмой раз с 09:30 мск в северных районах Израиля.

В новость были внесены изменения (15:21 мск) - добавлена информация о воздушной тревоге на севере Израиля.