В Белоруссии все батареи артиллерии ВС планируют вооружить комплексами БПЛА

Как отметили в ВС республики, с появлением в частях беспилотников повысилась точность выполнения задач и уменьшился расход снарядов

МИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Белорусская армия с учетом опыта ведения специальной военной операции (СВО) РФ на Украине активно внедряет беспилотные летательные аппараты (БПЛА), планируется иметь беспилотную авиацию во всех артиллерийских батареях. Об этом заявил начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба ВС республики Руслан Чехов в интервью телеканалу Минобороны "ВоенТВ".

"Мы тесно взаимодействуем с нашими российскими коллегами. Все новое и хорошо зарекомендовавшее себя в зоне СВО мы применяем в своей подготовке. В первую очередь - это беспилотные авиационные комплексы", - сказал Чехов. По его словам, сейчас на вооружении частей стоят квадрокоптеры. "В следующем году запланировано создание отрядов беспилотных авиационных комплексов в артиллерийских бригадах оперативных соединений", - сказал начальник управления. Он отметил, что в перспективе планируется оснастить "каждую батарею беспилотным авиационным комплексом типа Supercam S350".

По его словам, с появлением в частях БПЛА повысилась точность выполнения задач и уменьшился расход снарядов. "Поэтому самое пристальное внимание уделяется совместной подготовке артиллеристов с оператором авиационных беспилотных авиационных комплексов", - пояснил начальник управления.

Чехов отметил, что ракетные войска и артиллерия страны в этом году получили на вооружение современный оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", комплекс "Полонез-М" с дальностью стрельбы до 300 км, продолжается модернизация самоходных артиллерийских орудий и оснащение артиллерийских частей современными комплексами управления огнем "Центурион". "Боевая подготовка ракетной бригады, где находится на вооружении комплекс "Искандер", очень насыщенная, к подготовке наших специалистов привлекаются инструктора из Вооруженных сил РФ, они дают очень высокую оценку нашим ракетчикам, - сказал Чехов. - В следующем году венцом подготовки наших ракетчиков будет проведение контрольного занятия на одном из российских полигонов с боевыми пусками".