Иран представил новую крылатую ракету с гиперзвуковым планирующим блоком Fattah 2

Она оборудована прямоточным воздушно-реактивным двигателем

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) представили новую крылатую ракету Fattah 2 с гиперзвуковым планирующим блоком (HGV).

Как сообщило иранское государственное агентство IRNA, крылатые ракеты первого поколения были оснащены простыми ракетными двигателями для обеспечения начального разгона, а также турбореактивными двигателями для управления движением. Ракеты нового поколения Fattah 2 оборудованы прямоточным воздушно-реактивным двигателем.

В июне власти Ирана продемонстрировали первую гиперзвуковую баллистическую ракету иранского производства Fattah. Таким образом, республика стала четвертой страной мира, имеющей на вооружении гиперзвуковые технологии.

В ноябре 2022 года командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что иранским специалистам удалось разработать первую гиперзвуковую ракету. Пентагон тогда усомнился в этом, однако в конце мая Хаджизаде заявил, что ракета успешно прошла все испытания.