19 ноября, 12:58
Палестино-израильский конфликт

СМИ: ХАМАС напало на музыкальный фестиваль "Нова" спонтанно

Как пишет газета Haaretz, палестинское движение не знало о проведении этого мероприятия

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноября. /ТАСС/. Сторонники палестинского радикального движения ХАМАС не знали о музыкальном фестивале "Нова", который проходил на юге Израиля, и решили напасть на его участников спонтанно. С таким утверждением выступила газета Haaretz со ссылкой на источники в израильских службах безопасности.

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По их данным, боевики, вероятно, получили информацию о фестивале посредством беспилотников и дельтапланов, после чего направили к месту проведения мероприятия дополнительные отряды. На это указывают видеозаписи нательной камеры одного из сторонников ХАМАС, на которых видно, как он спрашивает у взятого им в плен человека дорогу до кибуца Реим, где проходил фестиваль, а также тот факт, что боевики прибыли на место не со стороны границы с сектором Газа, а по автотрассе 232, которая проходит по израильской территории параллельно линии размежевания.

Всего, как утверждают в полиции, в тот день были убиты по меньшей мере 364 человека. При этом, отмечает издание, нельзя исключать, что некоторые из них погибли в результате трагической случайности: израильский вертолет, который открыл огонь по боевикам ХАМАС, мог попасть и в находившихся рядом участников фестиваля. Официально Армия обороны Израиля о таком инциденте не объявляла.

8 октября, на следующий день после нападения ХАМАС, израильские волонтеры обнаружили не менее 260 тел в кибуце Реим, расположенном на юге страны. Все погибшие находились на музыкальном фестивале под открытым небом в момент нападения боевиков. Сообщалось, что сторонники ХАМАС утром 7 октября расстреляли многих участников мероприятия. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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