Макрон обсудил с ас-Сиси новые поставки помощи в Газу и эвакуацию раненых

В Елисейском дворце уточнили, что президенты Франции и Египта договорились увеличить количество грузовиков с помощью, которые бы могли проехать в сектор Газа через пропускной пункт "Рафах"

ПАРИЖ, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонные переговоры со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, в ходе которых заявил о желании увеличить поставки гуманитарной помощи для сектора Газа. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

"[Франция рассчитывает на] оперативное ускорение поставки переданной гуманитарной помощи с учетом срочности положения, в котором оказались жители Газы", - сказал он. Президент также обсудил с ас-Сиси "необходимость немедленного гуманитарного перемирия, ведущего к прекращению огня", чтобы обеспечить скорейшую доставку помощи в безопасных условиях. В Елисейском дворце уточнили, что президенты договорились увеличить количество грузовиков с помощью, которые бы могли проехать в сектор Газа через пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом.

Глава государства анонсировал прибытие в Египет на следующей неделе еще одного самолета, который доставит 10 тонн гуманитарных грузов. Также "в ближайшие дни" к берегам Египта прибудет французский вертолетоносец Dixmude. Макрон заявил о желании "приложить все средства" для "эвакуации больных и раненых детей, а также тех, кому требуется срочная медицинская помощь", из сектора Газа во французские медучреждения.