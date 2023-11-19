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обновлено 19 ноября, 14:20
Палестино-израильский конфликт

В ЦАХАЛ сообщили, что захваченное хуситами судно Galaxy Leader не израильское

EPA-EFE/ YAHYA ARHAB, архив
© EPA-EFE/ YAHYA ARHAB, архив

По данным Армии обороны Израиля, в экипаже нет граждан еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноября. /ТАСС/. Захваченное хуситами в Аденском заливе грузовое судно Galaxy Leader не является израильским, в экипаже нет израильтян. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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"Захват грузового судна хуситами вблизи Йемена на юге Красного моря является очень серьезным событием глобального уровня. Это корабль, который покинул Турцию и направлялся в Индию с международным гражданским экипажем без израильтян. Это не израильское судно", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил со ссылкой на источники, что йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) захватило израильское грузовое судно Galaxy Leader в водах Аденского залива. По сведениям собеседников Al Hadath, на борту судна находятся 22 члена экипажа, их гражданство не называется. В свою очередь телеканал Al Mayadeen утверждает, что корабль был захвачен в Красном море, а его экипаж состоит из 52 человек.

По данным сервиса Marine Traffic, судно следовало под флагом Багамских Островов. Оба телеканала называют Galaxy Leader израильским, не приводя каких-либо обоснований.

Последний раз судно передавало данные о своем местоположении 18 ноября в 13:04 по местному времени (совпадает с московским). Тогда оно находилось в центральной части Красного моря. В настоящий момент транспондеры Galaxy Leader отключены. 

Теги:
ПалестинаЙеменПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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