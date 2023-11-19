В БАПОР сообщили о гибели 176 человек, укрывавшихся в убежищах агентства в секторе Газа

По словам генерального комиссара организации Филиппа Лаззарини, еще около 800 человек пострадали с начала эскалации конфликта

ЖЕНЕВА, 19 ноября. /ТАСС/. Укрывавшиеся в убежищах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа 176 человек погибли, еще около 800 пострадали с начала эскалации конфликта. Об этом говорится в заявлении генерального комиссара агентства Филиппа Лаззарини.

"С начала войны, по сообщениям, по меньшей мере 176 человек, укрывавшихся в школах БАПОР, были убиты и почти 800 получили ранения в результате бомбардировок израильских сил", - заявил он. Однако Лаззарини отметил, что агентство проводит проверку информацию о потерях сотрудников.

"Большое количество пострадавших объектов БАПОР и число убитых гражданских лиц не могут быть просто "сопутствующим ущербом". В большинстве пострадавших объектов находились семьи, включая пожилых людей, родителей и детей. Эти объекты были четко обозначены как здания ООН с голубым флагом. БАПОР регулярно делится координатами этих зданий со сторонами конфликта", - заявил генеральный комиссар агентства. "Менее чем за 24 часа в секторе Газа были обстреляны две школы БАПОР, приютившие семьи перемещенных лиц", - также отметил он.