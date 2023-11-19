В Латвии сообщили, что глава МИД страны надеется участвовать в борьбе за пост генсека НАТО

Избрание должно состояться в 2024 году

ВИЛЬНЮС, 19 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш надеется принять участие в борьбе за пост генерального секретаря НАТО в 2024 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"При том условии, что Латвия решит принять участие в выдвижении на пост генерального секретаря [НАТО], Кришьянис Кариньш готов принять участие в избрании", - приводит агентство слова представителя главы МИД Латвии. Он предложит "внести свой вклад в [деятельность] альянса благодаря своему опыту руководства на посту премьер-министра, четкому пониманию угрозы со стороны России, твердой позиции по Украине и подтвержденному опыту достижения международного консенсуса".

4 июля Йенс Столтенберг подтвердил, что останется на посту генсека НАТО до 1 октября 2024 года. Это решение было утверждено на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. СМИ, в том числе британские и американские, неоднократно сообщали, что причиной стали сложности с определением кандидатуры преемника Столтенберга. Генсек назначается на основе консенсуса всех стран - членов альянса.