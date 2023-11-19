19 ноября, 14:43
Палестино-израильский конфликт

В США заявили о прогрессе в переговорах Израиля и ХАМАС об освобождении заложников

Первый заместитель помощника президента по национальной безопасности Джонатан Файнер отметил, что соглашение еще не заключено

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил о прогрессе в переговорах Израиля и ХАМАС об освобождении заложников, но соглашение еще не заключено.

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"Некоторые разногласия теперь сократились. Некоторые из спорных вопросов теперь закрыты. Но мы еще не закончили - соглашение еще не заключено", - сказал он телекомпании ABC.

"Эти переговоры явно достигли очень деликатной стадии <...>. Мы следим за этим каждую минуту, час за часом на протяжении нескольких недель. И это невероятно высокий приоритет для всех нас в этой администрации, включая, конечно, президента [США Джо Байдена]", - добавил Файнер.

В ночь на 19 ноября американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что США, Израиль и палестинское движение ХАМАС близки к заключению соглашения о пятидневной паузе в боях и освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников. Позднее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон опровергла эту информацию. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликт
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