19 ноября, 14:46

Судебная палата Молдавии оставила в силе решение о снятии с выборов в Бельцах Коршиковой

В постановлении суда отмечается, что Апелляционная палата города дала "надлежащую" оценку этому разбирательству

КИШИНЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение о снятии с выборов мэра города Бельцы независимого кандидата Арины Коршиковой, которая вышла во второй тур с кандидатом от "Нашей партии" Александром Петковым. Соответствующий вердикт был опубликован информационным порталом Ziarul de garda.

"Протест Арины Коршиковой отклоняется", - говорится в постановлении суда. В нем отмечается, что Апелляционная палата Бельцов дала "надлежащую" оценку этому разбирательству. От участия во втором туре Коршикову отстранили на основании жалоб от действующего градоначальника Николая Григоришина, который выборы проиграл и во второй тур не попал.

В Молдавии 5 ноября прошли всеобщие выборы в местные органы власти. В Бельцах во второй тур прошел баллотирующийся от оппозиционной "Нашей партии" Александр Петков, который набрал 22,69% голосов, и Коршикова с результатом в 21%, третье место - у представителя Партии социалистов Республики Молдова Максима Морошана (19%), а четвертое - у кандидата от правящей Партии действия и солидарности Владимира Русу (13%).

Ранее представители поддержавшей Коршикову оппозиционной партии "Шанс" призвали остальных кандидатов отказаться от участия в выборах в знак протеста против незаконного решения властей. Те отказались, пояснив, что в этом случае во втором туре приняли бы участие кандидат от правящей Партии действия и солидарности Владимир Русу и Николай Григоришин, который таким же образом был избран мэром Бельцов в 2021 году. Тогда за день до голосования с выборов сняли представителя партии "Шор" Марину Таубер, получившую в первом туре 47% и по опросам уверенно побеждавшую во втором. 

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