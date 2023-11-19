Явка на местных выборах в Молдавии превысила порог почти во всех населенных пунктах

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, в целом по стране к 18:00 мск проголосовал 31% избирателей

КИШИНЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Явка во втором туре местных выборов в Молдавии превысила порог для признания голосования состоявшимся почти во всех населенных пунктах.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, в целом по стране к 17:00 (18:00 мск) на выборах проголосовал 31% избирателей. 20%-ный порог преодолен в таких крупных городах, как Бельцы, Единцы, Комрат и Унгены. Второй тур выборов проходит в воскресенье в 273 населенных пунктах страны, где победителя не удалось определить в ходе голосования 5 ноября.

Как отмечают эксперты, эта избирательная кампания характеризовалась жесткими методами борьбы власти с оппозицией. В ходе избирательной кампании в стране было запрещено вещание шести местных телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, заблокированы свыше 50 сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и других. Накануне дня тишины перед первым туром Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии аннулировала регистрацию кандидатов партии "Шанс". Действия властей подвергли критике присутствующие на выборах наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.