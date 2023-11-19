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Палестино-израильский конфликт

Король Иордании считает, что продолжение войны в Газе приведет к взрыву на Ближнем Востоке

Абдалла II потребовал немедленного прекращения боевых действий в палестинском анклаве и обеспечения защиты его гражданского населения

БЕЙРУТ, 19 ноября. /ТАСС/. Король Иордании Абдалла II потребовал немедленного прекращения военных действий в секторе Газа и обеспечения защиты его гражданского населения. Об этом, как сообщило агентство Petra, иорданский монарх заявил на встрече в Аммане с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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"Продолжение Израилем этой ужасной войны в секторе Газе, его незаконные меры на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме приведут к взрыву на Ближнем Востоке, - подчеркнул Абдалла II. - Международное сообщество должно предотвратить надвигающуюся катастрофу, остановить кровопролитие и обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи палестинскому населению".

Король Иордании подчеркнул "необходимость серьезной работы над политическим решением палестинского вопроса для достижения в перспективе справедливого и всеобъемлющего урегулирования на основе двух государств". При этом он указал на важный вклад в этот процесс, который может внести Евросоюз.

Со своей стороны Урсула фон дер Ляйен отметила роль королевства в гуманитарной поддержке палестинцев в секторе Газа, где работает иорданский военно-полевой госпиталь.

Как отмечает агентство Petra, глава Еврокомиссии указала "на недопустимость принудительного перемещения палестинцев и подчеркнула важность сохранения исторического и правового статуса Иерусалима". 

Теги:
ИорданияПалестинаПалестино-израильский конфликтАбдалла II (король Иордании)ИзраильФон дер Ляйен, Урсула
© Информационное агентство ТАСС
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