WP: в Пентагоне разочарованы мерами Байдена по сдерживанию атак на ВС США в Сирии и Ираке

По данным газеты, представители военного ведомства недовольны непоследовательной, по их мнению, стратегией противодействия этим группировкам и признают, что ограниченные ответные авиаудары не приводят к должному результату

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Число сотрудников американского Минобороны, разочарованных действиями президента Джо Байдена, направленными на сокращение количества нападений на используемые ВС США военные базы на Ближнем Востоке, растет. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По их данным, представители военного ведомства разочарованы тем, что меры вашингтонской администрации не приводят к падению количества участившихся нападений проиранских группировок на американских военнослужащих. Чиновники министерства недовольны непоследовательной, по их мнению, стратегией противодействия этим группировкам и признают, что ограниченные ответные авиаудары, одобренные Байденом, не приводят к должному результату. "Нет четкого понимания того, что мы пытаемся сдержать, - отметил собеседник издания. - Мы пытаемся сдержать будущие иранские атаки, подобные этим? Ну, это явно не работает".

Обострение палестино-израильского конфликта усилило опасения Белого дома по поводу того, что чрезмерная реакция на нападения на американских военнослужащих может спровоцировать более масштабный конфликт, отмечается в статье. С 17 октября войска США в Ираке и Сирии практически ежедневно подвергаются ракетным обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов. За это время зафиксирован 61 инцидент, пострадали около 60 человек. Как отмечает издание, атакам подверглись 10 баз, используемых американскими военнослужащими в обеих странах. Байден распорядился нанести серию ударов с воздуха по объектам в восточной части Сирии, которые, по версии Вашингтона, принадлежали проиранским группировкам и Корпусу стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части вооруженных сил). Собеседник газеты сообщил, что Пентагон представил президенту дополнительные варианты действий. Источник подтвердил, что в Министерстве обороны растут сомнения по поводу нынешнего подхода.

Отсутствие альтернатив

Пентагон, подчеркивает издание, практически не видит достойных альтернатив уже принятым мерам, которые, помимо ограниченных ответных авиаударов и наращивания средств ПВО, включают размещение двух авианосцев вблизи Израиля и Ирана. Нанесение ударов по Ираку, поясняет газета, чревато усилением антиамериканских настроений в этой стране, где войска США дислоцированы по приглашению Багдада. Прямые удары по Ирану привели бы к значительному обострению ситуации. Пентагон продолжает прорабатывать варианты ответных действий, добавил собеседник газеты.

Как сообщила WP руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, Байден продемонстрировал, что "он никогда не будет колебаться принимать меры по защите американских войск" и "всецело готов предпринимать дополнительные шаги, необходимые в любой момент для защиты" военнослужащих.