19 ноября, 15:55
Палестино-израильский конфликт

Гутерриш назвал число жертв в Газе "ошеломляющим и неприемлемым"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. EPA-EFE/ JUSTIN LANE
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
© EPA-EFE/ JUSTIN LANE

Генеральный секретарь ООН считает, что "это должно прекратиться"

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что количество жертв в палестино-израильском конфликте "ошеломляюще и неприемлемо".

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"Эта война каждый день приводит к ошеломляющему и неприемлемому числу жертв среди гражданского населения, включая женщин и детей. Это должно прекратиться. Я повторяю свой призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня", - говорится в заявлении генсека, опубликованном на сайте всемирной организации.

"Я глубоко шокирован тем, что в секторе Газа менее чем за 24 часа были нанесены удары по двум школам БАПОР [Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ]. Десятки людей - многие женщины и дети - были убиты и ранены, пытаясь найти убежище в помещениях Организации Объединенных Наций", - добавил Гутерриш.

Генеральный секретарь также высказал признательность властям Катара за "все посреднические усилия". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильГутерриш, Антониу
© Информационное агентство ТАСС
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