Аргентинцы назвали сложными выборы нового президента

Последние опросы показывали, что более 10% респондентов не знали, за кого будут голосовать, или не собирались поддерживать ни одного из кандидатов

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 ноября. /ТАСС/. Многие аргентинцы идут на участки для голосования во втором туре выборов президента, не определившись с кандидатом. В первом туре, который прошел 22 октября, нынешних кадидатов - министра экономики Серхио Массу и депутата-либертарианца Хавьера Милея - суммарно поддержали почти 67%, остальные избиратели выбрали других политиков.

"Уже в октябре шел нехотя, потому что мой кандидат проиграл на праймериз. Самые сложные для меня выборы", - сказал в разговоре с корреспондентом ТАСС аргентинец по имени Мануэль.

Последние опросы показывали, что более 10% респондентов не знали, за кого будут голосовать, или не собирались поддерживать ни одного из кандидатов. "Я до сих пор не знаю, за кого голосовать. Не нравятся оба, пытаюсь выбрать, с кем будет не так хуже", - поделился аргентинец Эдуардо.

Несколько опрошенных корреспондентом ТАСС граждан страны признались, что собираются положить в урну для голосования пустой конверт. "Кто бы ни победил, волшебного решения всех проблем я не жду. У нас их слишком много", - сказал аргентинец по имени Гастон.

Страх и желание перемен

Среди людей творческих профессий и левых взглядов в дни перед выборами можно было встретить призывы "Дать отпор фашизму", олицетворением которого они считают Милея и его кандидата в вице-президенты Викторию Вильярруэль, в том числе из-за их консервативных взглядов и мнения о временах военной диктатуры. "Меня пугает Милей, но в то же время я не думаю, что ему позволят сделать что-то страшное, у нас сильная демократия", - выразил уверенность в разговоре с корреспондентом ТАСС аргентинец по имени Хорхе.

Сторонники либертарианца считают, что он принесет Аргентине, уже несколько лет входящей в число стран с самой высокой инфляцией, необходимые перемены. "Мы не можем оставаться с теми же, они уже привели нашу страну к катастрофе. Одна коррупция", - сказала корреспонденту ТАСС Мария, которая пришла в день выборов к участку, где голосует Милей. Как и в первом туре выборов, кандидата ждала толпа сторонников.

Длинные выходные

По данным Национальной избирательной палаты, к 12:00 (18:00 мск), на выборах проголосовали 30%. В 2023 году голосование выпало на длинные выходные - 20 ноября в Аргентине отмечается День национального суверенитета. Орган, занимающий организацией выборов, просил правительство перенести выходной день, чтобы сохранить высокую явку, но власти решили оставить все как есть.

По данным телеканала TN, несмотря на то, что в Аргентине уже наступило теплое время года, по сравнению с обычными праздничными выходными загруженность отелей на побережье снизилась почти вдвое. По закону аргентинцы старше 18 лет обязаны голосовать, но освобождаются от штрафа, если находятся в 500 км от своего участка. "Многие мои клиенты на этой неделе сказали, что решили остаться в городе, чтобы проголосовать", - рассказала корреспонденту ТАСС парикмахер Надия.

В то же время у некоторых участков, где в прошлые дни голосования стояли очереди, не было скопления людей. "Я и не собирался никуда ехать, но у меня есть друг, который все это время поддерживал одного [из вышедших во второй тур] кандидатов, и все равно решил, что отдых важнее", - сказал корреспонденту ТАСС один из избирателей у участка.

Программы кандидатов

Экономист по образованию Милей выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, хочет упразднить ЦБ и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Для решения экономических проблем кандидат, выбравший своим символом бензопилу, намерен серьезно урезать бюджетные расходы. Милей неоднократно заявлял, что не намерен продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с этими странами.

Масса обещает сконцентрироваться на создании рабочих мест и развитии национальной промышленности и нефтегазового сектора. Особое внимание кандидат уделяет стимулированию экспорта, за счет которого он рассчитывает добиться увеличения потока иностранной валюты в страну и решения проблемы недостатка резервов и инфляции. Советник Массы в вопросах внешней политики Густаво Пандиани заявлял, что Аргентине надо развивать отношения со всем миром, и что отказ от вступления в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы, был бы большой ошибкой.