Белый дом призвал Израиль учитывать безопасность мирных граждан при операции на юге Газы

Как заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер, еврейское государство имеет право расширять масштаб военных действий в этом регионе

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов считает, что Израиль не должен проводить военные операции на юге сектора Газа, пока не примет во внимание вопрос безопасности мирных палестинцев, которые были эвакуированы туда за последние недели из других областей анклава. Об этом заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер в интервью телекомпании CBS.

По его словам, хотя Израиль имеет право расширять масштаб операций на юге Газы, ему необходимо принимать во внимание безопасность мирных граждан, бежавших туда из других районов от израильских бомбардировок. "Мы считаем, что Израиль, скорее всего, приступит к боевым действиям, в том числе на юге [Газы]. Мы считаем, что у него есть на это право, но [у нас] есть и реальная обеспокоенность, поскольку сотни тысяч жителей Газы бежали сейчас с севера на юг по требованию Израиля", - подчеркнул заместитель помощника главы государства.

"И мы считаем, что их операции не должны проводиться до тех пор, пока эти мирные граждане не будут учтены в их военном планировании. Поэтому мы будем доводить это до них напрямую и уже доводим", - добавил он.

По мнению Файнера, Израиль должен "извлечь уроки" из того, как проходили его операции на севере Газы. Он отметил, что это включает "уроки, которые ведут к усилению защиты жизней мирного населения, такие как сужение зоны активных боевых действий, уточнение мест, где мирное население может укрыться от боевых действий".