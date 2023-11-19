19 ноября, 17:19

СМИ: премьер Чехии может посетить Китай в 2024 году

По данным Чешского телевидения, целью визита Петра Фиалы должна быть поддержка международных усилий по стабилизации ситуации вокруг Тайваня

ПРАГА, 19 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Петр Фиала в 2024 году планирует посетить с визитом Китай, он должен состояться до выборов в Европарламент. Об этом сообщило Чешское телевидение.

По его информации, целью визита главы чешского правительства должна быть поддержка международных усилий по стабилизации ситуации вокруг Тайваня, на которую негативно влияют конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Прага стремится к диалогу с Пекином, чтобы в перспективе у стран могли сложиться союзнические отношения.

В начале ноября советник чешского премьера по вопросам безопасности Томаш Пояр посетил Пекин. Фиала на данный момент не подтвердил информацию о своем возможном визите в Китай. 

Теги:
ЧехияКитайТайваньФиала, Петр
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация