СМИ: премьер Чехии может посетить Китай в 2024 году

По данным Чешского телевидения, целью визита Петра Фиалы должна быть поддержка международных усилий по стабилизации ситуации вокруг Тайваня

ПРАГА, 19 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Петр Фиала в 2024 году планирует посетить с визитом Китай, он должен состояться до выборов в Европарламент. Об этом сообщило Чешское телевидение.

По его информации, целью визита главы чешского правительства должна быть поддержка международных усилий по стабилизации ситуации вокруг Тайваня, на которую негативно влияют конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Прага стремится к диалогу с Пекином, чтобы в перспективе у стран могли сложиться союзнические отношения.

В начале ноября советник чешского премьера по вопросам безопасности Томаш Пояр посетил Пекин. Фиала на данный момент не подтвердил информацию о своем возможном визите в Китай.