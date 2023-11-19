В Париже прошел "молчаливый марш" за мир на Ближнем Востоке

По информации AFP, акцию организовали по призыву французских деятелей культуры

ПАРИЖ, 19 ноября. /ТАСС/. Несколько тысяч человек в Париже приняли участие в так называемом молчаливом марше за мир на Ближнем Востоке на фоне палестино-израильского конфликта. Как уточняет AFP, акция была организована по призыву французских деятелей культуры.

Призыв выйти на улицы на "аполитичный" и "мирный" марш распространила еще 13 ноября ассоциация Une autre voix, которую возглавляет актриса Любна Азабаль. Ее инициативу поддержали около 500 деятелей искусства, среди которых были кинорежиссер Клод Лелуш, актеры Пьер Ришар, Марийон Котийяр, Изабель Аджани, Эльза Зильберштейн, певец Мишель Жонас и многие другие.

"Пусть эти два народа живут в мире", - таков был главный слоган, распространенный коллективом. "Мы хотели бы заново сплести разорванную ткань, потому что в этот период никто уже не слушает друг друга. <...> Следует сказать: да, мы можем быть разными, мы не обязаны выбирать свой лагерь. И в то же время молчать дома тоже не является правильной позицией", - заявила телеканалу LCI принявшая участие в марше актриса и жена экс-президента Франции Франсуа Олланда Жюли Гайе.

Акция прошла в спокойной атмосфере. Ее участники собрались перед зданием Института арабского мира в V округе Парижа, откуда проследовали организованной колонной до Музея искусства и истории иудаизма близ Центра Помпиду. В голове колонны большая группа демонстрантов несла пустой белый транспарант, некоторые из участников также несли пустые таблички, на которых не было никаких слоганов.

Призыв к организации "молчаливого марша" был распространен на следующий день после проведения 12 ноября "марша против антисемитизма", организованного по инициативе председателей Сената и Национального собрания (верхней и нижней палаты парламента) Франции Жерара Ларше и Яэль Брон-Пиве. В нем приняли участие более 100 тыс. человек, среди которых были большинство членов правительства и лидеры крупных партий.