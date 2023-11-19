В Финляндии заявили, что за воскресенье 16 человек обратились за убежищем на КПП "Вартиус"

"Вартиус" был закрыт в субботу в 18:00 (19:00 мск) и вновь открыт в воскресенье в 08:00 (09:00 мск), сообщила погранслужба Кайнуу

СТОКГОЛЬМ, 19 ноября. /ТАСС/. 16 человек обратились за предоставлением убежища на КПП "Вартиус" в воскресенье, сообщила погранслужба Кайнуу в соцсети X (ранее Twitter).

"Сегодня 16 человек подали заявления о предоставлении убежища в часы работы КПП "Вартиус", - говорится в сообщении.

КПП "Вартиус" был закрыт в субботу в 18:00 (19:00 мск) и вновь открыт в воскресенье в 08:00 (09:00 мск). 19 ноября вооруженные силы Финляндии прибыли на КПП "Вартиус" для оказания помощи пограничникам, возводящим там временный барьер.

16 ноября премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что правительство Финляндии закроет четыре пограничных пункта на восточной границе в ночь на субботу. Так, по его словам, власти реагируют на приток "граждан третьих стран" к восточной границе Финляндии, который увеличился в последнее время. Как пояснила министр внутренних дел республики Мари Рантанен, будут закрыты КПП в Ваалимаа, Нуйямаа, Иматре и Ниирале, решение действует до 18 февраля 2024 года. Заместитель начальника пограничной службы Маркку Хассинен отметил, что северные пограничные переходы "Вартиус", "Салла", "Куусамо" и "Рая-Йоосеппи" останутся открытыми.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Финляндии о закрытии части погранпереходов на границе с Россией создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.