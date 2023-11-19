19 ноября, 18:33

Оба кандидата в президенты Аргентины проголосовали на выборах

Министр экономики Серхио Масса выразил надежду, что страна "продолжит идти по пути многополярности и поддержания серьезных отношений со всеми странами"

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 ноября. /ТАСС/. Министр экономики Аргентины Серхио Масса и депутат-либертарианец Хавьер Милей, вышедшие во второй тур выборов президента страны, приняли участие в проходящем в воскресенье голосовании.

Как показал в эфире телеканал TN, Масса, выдвинувшийся на пост президента от правящей коалиции "Союз ради родины", проголосовал в школе в городе Тигре, мэром которого он был в 2009-2013 годах. "Сегодня решается будущее, определяется, какими будут следующие четыре года <...>. Мы надеемся, что Аргентина продолжит идти по пути многополярности и поддержания серьезных отношений со всеми странами", - сказал кандидат журналистам на выходе с участка.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, Милея, как и в первому туре выборов, который прошел 22 октября, у участка ждали несколько десятков сторонников. Когда политик, возглавляющий Либертарианскую партию, которая входит в правый альянс "Свобода наступает", приехал к учебному заведению, собравшиеся стали скандировать: "Милей - президент", "Они тебя боятся" и "Свобода". "Мы довольны, несмотря на грязную кампанию и кампанию страха, которые вели против нас. Мы приложили все возможные усилия", - сказал Милей на выходе с участка.

© Елена Кондратьева/ ТАСС

Экономист по образованию, Милей выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, хочет упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Для решения экономических проблем кандидат, выбравший своим символом бензопилу, намерен серьезно урезать бюджетные расходы. Милей неоднократно заявлял, что не намерен продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с этими странами.

Масса обещает сконцентрироваться на создании рабочих мест и развитии национальной промышленности и нефтегазового сектора. Особое внимание кандидат уделяет стимулированию экспорта, за счет которого он рассчитывает добиться увеличения потока иностранной валюты в страну и решения проблемы недостатка резервов и инфляции. Советник Массы в вопросах внешней политики Густаво Пандиани заявлял, что Аргентине надо развивать отношения со всем миром, а отказ от вступления в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы, был бы большой ошибкой. 

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© Информационное агентство ТАСС
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