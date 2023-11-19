В Ереване завершилась осенняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Председатель ПА ОБСЕ Пиа Каума поблагодарила армянскую сторону за эффективную организацию мероприятия на высоком уровне

ЕРЕВАН, 19 ноября. /ТАСС/. Осенняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходила в Ереване, завершила свою работу. Трансляция сессии велась в режиме онлайн.

"Мы благодарим армянскую сторону за эффективную организацию сессии на очень высоком уровне. Дискуссии последних двух дней показали, что работа структуры движется в правильном направлении. Главная миссия [Парламентской] ассамблеи - необходимость установления мира. И в этом направлении необходимо продолжить работу", - сказала председатель ПА ОБСЕ Пиа Каума.