В ХАМАС заявили об уничтожении в Газе за день 29 единиц военной техники Израиля

Кроме того, по словам представителя группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", ее бойцы атаковали бронетехнику и пехотные подразделения израильской армии близ больницы "Ар-Рантиси" в палестинском анклаве

РАБАТ, 19 ноября. /ТАСС/. Отряды радикального палестинского движения ХАМАС в воскресенье уничтожили в секторе Газа 29 единиц военной техники Израиля. Об этом, как сообщает телеканал Al Jazeera, заявила группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - боевое крыло ХАМАС.

"Сегодня мы уничтожили 29 единиц военной техники сионистов в районах Эт-Тавам, Джебалия, Бейт-Лахия и Эз-Зайтун", - отмечается в коммюнике.

Кроме того, по словам представителя группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", ее бойцы атаковали бронетехнику и пехотные подразделения израильской армии близ больницы "Ар-Рантиси" в секторе Газа. В результате, утверждает он, "в рядах противника есть погибшие и раненые".