В Молдавии заявили, что выборы в местные органы власти прошли без существенных нарушений

Председатель ЦИК Анжела Караман сообщила, что генеральный комиссариат полиции уведомил комиссию о 94 нарушениях в течение дня

КИШИНЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Второй тур выборов в местные органы власти в Молдавии прошел без существенных нарушений, к 21:00 по местному времени (22:00 мск) в стране закрылись избирательные участки. Тем не менее несколько участковых избирательных бюро может принять решение о продлении процесса голосования еще на два часа, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анжела Караман.

"Избирательный процесс проходит в спокойной обстановке и без существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования", - отметила председатель ЦИК. Она проинформировала, что генеральный комиссариат полиции уведомил комиссию о 94 нарушениях в течение дня. Примерно треть из них связана со случаями незаконной агитации, еще четверть касается подвоза избирателей к участкам. Полиция также сообщила о подозрении в подкупе избирателей в пяти случаях.

Выборы прошли в 273 населенных пунктах страны, где не удалось избрать мэров и глав сельских администраций в ходе голосования 5 ноября. Среди них такие крупные города, как Бельцы, Единцы, Комрат и Унгены. 19 ноября избирательный порог был преодолен почти во всех населенных пунктах, за исключением нескольких сел Тараклийского района, где местные жители бойкотируют голосование после отстранения от выборов кандидатов от оппозиционной партии "Шанс".

Как отмечают эксперты, эта избирательная кампания характеризовалась жесткими методами борьбы власти с оппозицией. В стране было запрещено вещание почти всех телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, заблокированы десятки информационных сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и нескольких других.

Накануне дня тишины перед первым туром Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии аннулировала регистрацию кандидатов партии "Шанс", которая была обвинена в угрозе безопасности страны. Действия властей подвергли критике присутствующие на выборах наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Вместе с тем первый тур региональных выборов продемонстрировал спад популярности правящей в республике проевропейской Партии действия и солидарности, чьим кандидатам выразили поддержку не больше 30% избирателей.