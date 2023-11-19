Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ

Вместо Татьяны Остащенко президент Украины назначил новым командующим генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о назначении нового командующего Медицинскими силами ВС Украины (ВСУ).

"Сегодня важное кадровое решение. По представлению министра обороны сменил командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины. Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко назначил новым командующим генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука - начальника Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в городе Киеве", - заявил Зеленский в вечернем видеообращении.

По его словам, задача нового командующего очевидна - "нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения [украинских] воинов".

Остащенко была назначена командующим Медицинскими силами ВСУ 30 июля 2021 года, став первой в истории Украины женщиной в звании бригадного генерала и первой женщиной, которая командовала родом войск.