Болгария сообщила об отсутствии ограничений на поставки оружия Украине

По словам министра экономики страны Богдана Богданова, болгарские оружейные предприятия работают в полную силу

СОФИЯ, 19 ноября. /ТАСС/. Болгарские оружейные предприятия работают в полную силу, в том числе поставляя необходимое вооружение Украине. Об этом сообщил в интервью телеканалу BTV министр экономики Богдан Богданов.

"Военная промышленность, в том числе частные предприятия, работает на пределе своих возможностей, за один год мы удвоили производство. Сейчас думаем о новых продуктах и решениях, которые можем включить в производство на наших заводах, чтобы в следующие 10-15 лет они были конкурентоспособны, - заявил глава Минэкономики. - В настоящее время ограничений для экспорта на Украину нет, <...> о чем проинформированы производители оружия. Важно понимать, что для нас это ключевая индустрия, в которой работают более 70 тыс. человек. Нет ничего плохого в том, что это производство развивается: оно играет существенную роль с точки зрения Болгарии. Мы прилагаем значительные усилия, чтобы это продолжалось".