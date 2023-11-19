Почти 90 граждан Турции и непризнанного Северного Кипра прибыли из Газы в Египет

Турецкий МИД сообщил, что 20 ноября в республику также доставят 60 эвакуированных больных и 40 сопровождающих их лиц

СТАМБУЛ, 19 ноября. /ТАСС/. Порядка 90 граждан Турции и самопровозглашенной и признанной только Анкарой Турецкой республики Северного Кипра прибыли через контрольно-пропускной пункт "Рафах" из сектора Газа в Египет. Как сообщил турецкий МИД, они будут перевезены в Каир, откуда вылетят в Турцию.

"Группа из 87 человек, граждан нашей страны и Турецкой республики Северного Кипра, а также их близких, прибыла сегодня в Египет через КПП "Рафах" в Газе. Сначала они будут доставлены в Каир, откуда в понедельник планируется их отправка на родину воздушным путем", - говорится в заявлении.

По данным МИД, также в понедельник в Турцию планируется вывезти порядка 60 больных, которые были эвакуированы из палестинского анклава, и 40 сопровождающих их лиц.

В воскресенье самолет компании Turkish Airlines доставил в Стамбул из Каира 44 гражданина Турции, которые были эвакуированы из сектора Газа.