Президент Польши не доверил представителям оппозиции пост премьера

Анджей Дуда заявил, что лидер партии "Гражданская коалиция" Дональд Туск не будет занимать должность главы кабмина

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что представители польской оппозиции не смогли убедить его доверить им формирование правительства. Об этом глава государства сказал изданию Tygodnik Sieci.

"Представители "Гражданской коалиции", "Левых" и "Третьего пути" не смогли убедить меня, что я должен отказаться от хорошей парламентской традиции, по которой победившая политическая партия первой получает право формировать правительство. В соответствии с действующей конституцией все президенты, включая моих предшественников - президентов Квасьневского, Качиньского и Коморовского, всегда доверяли право формировать правительство победившей политической партии. В этом году на выборах победила [партия] "Право и справедливость", - приводит издание слова Дуды. "Дональд Туск не мой кандидат на пост премьер-министра, - добавил он. - Туск не будет моим премьером".

"Подтверждаю, я не буду", - ответил на это лидер крупнейшего оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Дональд Туск.

13 ноября Дуда назначил возглавлявшего с 2017 года кабмин Матеуша Моравецкого премьер-министром и доверил ему право на формирование нового правительства. Согласно конституции республики, Моравецкий должен сформировать правительство за 14 дней.

По итогам октябрьских парламентских выборов правящая партия "Право и справедливость" получила самое большое количество мест в Сейме (194). Парламентское большинство, однако, принадлежит оппозиционным силам: объединению "Гражданская коалиция" (157 мест), движению "Третий путь" (65 мест), партиям "Левые" (26 мест) и "Конфедерация" (18). Имея парламентское большинство, оппозиция имеет возможность вынести вотум недоверия президентскому кандидату на пост премьера Моравецкому и его министрам.